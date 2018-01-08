Макрон посетит Китай

Сообщается, что целью встречи с руководителем Поднебесной Си Цзиньпином является обсуждение и согласование стратегических направлений торговли, мировых конфликтов и изменения климата. Французский глава планирует посетить выставку терракотовых фигур в городе Сиань, а затем отправится на ужин с китайским лидером и его женой. Ранее Макрон говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом, у которого просил дать ему несколько советов по поводу будущей поездки.

Главной темой для обсуждения станет ядерный кризис в КНДР и протестная волна в Ирана. Будут ли лидеры стран подписывать совместные соглашения не уточняется.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Франции Эммануэль Макрон надеется на то, что представители в Совете безопасности Организации объединенных наций от Китая и России поддержать усиление санкций против Северной Кореи.