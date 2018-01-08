Берлин обеспокоен протестами в Иране

Об этом ZDF.

По его словам, Берлин сильно обеспокоен протестными настроениями с Иране. Сам Габриэль запросил у Фредерики Могерини начать переговорный процесс на следующей неделе. Берлин недоволен репрессиями и насилием в отношении гражданского населения со стороны правоохранителей, а также резкими заявлениями руководства Ирана к ряду протестующих.

Необходимо сделать все возможное, чтобы прекратить дальнейшие жертвы среди населения во время проведения протестных акций. Напомним, что в Ирана на прошлой неделе завершились массовые демонстрации направленные против авторитарной власти президента Рухами.

"Мы говорили, что Иран должен изменить свою политику в регион", - резюмирует немецкий министр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Иране в результате массовых протестов против власти аятоллы Хаменеи погибло 20 человек.