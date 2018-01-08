23:29 08.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100183664:Polishuk

Американский эсминец Carney зашел в порт Одессы - ФОТО

В понедельник утром, 8 января, возде причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64.

Американский эсминец Carney зашел в порт Одессы - ФОТО

Это первый кораблем НАТО, который в этом году посетил Одессу. Как сообщает местное издание Думская, ожидается, что эсминец пробудет в Одессе до 11 января.

Командование шестого флота Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки сообщает, что цель визита корабля станет проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепления комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 января эсминец Carney зашел в Черное море. На его борту около сотни ракет, включая Томагавки. Все системы вооружения корабля управляются единой системой ПРО Иджис.

В июле 2017 года этот корабль гостил в Одессе и принимал участие в международных учениях Си Бриз-2017. Во время проведения учений на борту корабля побывал президент Петр Порошенко.

Поделиться
Читайте также:
 
Венесуэла объявила о начале гиперинфляции в 2600% в год В Болгарии застрелен бизнесмен, близкий к правящей партии страны Латвия и Литва повышают акцизы на топливо и табак Со вторника в Украине ожидается похолодание
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив