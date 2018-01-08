Американский эсминец Carney зашел в порт Одессы - ФОТО

Это первый кораблем НАТО, который в этом году посетил Одессу. Как сообщает местное издание Думская, ожидается, что эсминец пробудет в Одессе до 11 января.

Командование шестого флота Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки сообщает, что цель визита корабля станет проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепления комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 января эсминец Carney зашел в Черное море. На его борту около сотни ракет, включая Томагавки. Все системы вооружения корабля управляются единой системой ПРО Иджис.

В июле 2017 года этот корабль гостил в Одессе и принимал участие в международных учениях Си Бриз-2017. Во время проведения учений на борту корабля побывал президент Петр Порошенко.