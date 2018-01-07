КНДР передала Южной Корее список своих переговорщиков

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhapnews.

Как сообщили в южнокорейском министерстве по делам национального объединения, Сеул направит на встречу пять переговорщиков во главе с министром Чо Мён Гюном. В свою очередь руководство

Пхеньяна поведало о том, что также направит на переговоры делегацию из пяти человек. В частности, которую возглавит Ли Сон Гвон — председатель Комитета по мирному объединению Кореи.

К слову, одной из главных тем станет участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Рабочая встреча также пройдет в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Южная Корея за последние три дня задержала уже два судна, которые пытались переправить бензин в КНДР.