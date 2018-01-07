Берлин и Анкара готовы начать нормализировать дипломатические отношения

Об этом передает DW.

По словам исполняющего обязанности главы МИДа Германии Габриэля, необходимо начать диалог с Анкарой, так это единственный выход, который может помочь преодолеть все разногласия, а их за последенее время накопилось немало. Стоит понимать ситуацию по ту сторону границы, выяснить все точки "за" и "против", а затем начать дискутировать. При этом Чавушоглу утверждает, что руководство Анкары недовольно некоторыми заявлениями Германии по поводу ее международной позиции к Рабочей партии Курдистана.

"На этой почве мы ждем от Германии значительного изменения в риторике", - резюмирует турецкий министр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", месяцами ранее Эрдоган назвал немецкое правительство врагами Турции.