07:00 07.01.2018 | Политика | Новости
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Берлин и Анкара готовы начать нормализировать дипломатические отношения

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу готовы обсудить государственные разногласия и начать нормализацию взаимоотношений между странами.

Берлин и Анкара готовы начать нормализировать дипломатические отношения

Об этом передает DW.

По словам исполняющего обязанности главы МИДа Германии Габриэля, необходимо начать диалог с Анкарой, так это единственный выход, который может помочь преодолеть все разногласия, а их за последенее время накопилось немало. Стоит понимать ситуацию по ту сторону границы, выяснить все точки "за" и "против", а затем начать дискутировать. При этом Чавушоглу утверждает, что руководство Анкары недовольно некоторыми заявлениями Германии по поводу ее международной позиции к Рабочей партии Курдистана.

"На этой почве мы ждем от Германии значительного изменения в риторике", - резюмирует турецкий министр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", месяцами ранее Эрдоган назвал немецкое правительство врагами Турции.

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