08:00 06.01.2018 | Политика | Новости
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Мадридский суд не освободил Ориоль Жункераса из под стражи

Апелляционная палата Верховного суда в Мадриде оставил под стражей кандидата в президенты Каталонии Ориоль Жункераса. Об этом передает AP.

Мадридский суд не освободил Ориоль Жункераса из под стражи

Прокуроры сумели предоставить суду должные доводы о том, что вышедший на свободу Жункерас снова может заняться антиконституционными действиями. Адвокаты подзащитного уверены, что Жункерас является легитимным и законно избранным главой Каталонии, а потому его стоит освободить под залог. Сам экс-президент утверждает, что является глубоко верующим человеком, а потому отрицает любое насилие и выступает за сотрудничество и конструктивный диалог между Барселоной и Мадридом.

Напомним, Жункерас и его сторонники были взяты под стражу еще в ноябре в обвинении в антиконституционном метяже против правительства и проведении референдума за независимость Каталонии от Испании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон настаивает на том, чтобы Мадрид восстановил его правительство в Каталонии. 

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