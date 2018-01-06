Мадридский суд не освободил Ориоль Жункераса из под стражи

Прокуроры сумели предоставить суду должные доводы о том, что вышедший на свободу Жункерас снова может заняться антиконституционными действиями. Адвокаты подзащитного уверены, что Жункерас является легитимным и законно избранным главой Каталонии, а потому его стоит освободить под залог. Сам экс-президент утверждает, что является глубоко верующим человеком, а потому отрицает любое насилие и выступает за сотрудничество и конструктивный диалог между Барселоной и Мадридом.

Напомним, Жункерас и его сторонники были взяты под стражу еще в ноябре в обвинении в антиконституционном метяже против правительства и проведении референдума за независимость Каталонии от Испании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон настаивает на том, чтобы Мадрид восстановил его правительство в Каталонии.