21:11 05.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Вашингтон опасается потерю Украиной американского вооружения

Соединенные Штаты Америки боятся, что предоставленное Киеву вооружение может попасть в руки боевиков на востоке Украины. Об этом передает The Wall Street Journal.

Вашингтон опасается потерю Украиной американского вооружения

В издании говорится, что США очень сильно могут усугубить и без того нестабильную ситуацию на Донбассе, так как Россия может принять жесткий ответ на такие решения Вашингтона. В частности, вспоминается случай, когда в 2014 году когда США передали радарные системы для выявления расположения вражеской артиллерии, то такая установка, которая находилась в использовании ВСУ под Дебальцево, при отступлении наших войск попала в руки бандформирований. 

Теперь же США предоставили Украине куда более мощные установки "Джавелин" 20 штук с 200 снарядами к ним. Потому было решено, что все установки будут находится на складах вдали от фронтов, дабы лишний раз не провоцировать боевиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина не будет использовать американское вооружение для атакующих действий, а только для обороны.

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