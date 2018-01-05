16:15 05.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Саакашвили допросят по делу о попытке захвата Октябрьского дворца

Экс-главу государства Грузии Михаила Саакашвили на следующей неделе допросят по делу о попытке захвата Октябрьского дворца. 

Саакашвили допросят по делу о попытке захвата Октябрьского дворца

Об этом сообщили в пресс-службе политика.

Как отмечается, допрос пройдет в Печерском районном управлении Национальной полиции Киева 9 или 10 января.

Известно, что еще несколько дней назад в Печерском райуправлении полиции должен был состояться допрос Саакашвили по делу о попытке захвата Октябрьского дворца. Однако по множественным причинам его пришлось отложить.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Бывший президент Грузии и лидер украинского "Движения новых сил"  Михаил Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Согласно следствию, Саакашвили будучи президентом Грузии, незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани. 

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