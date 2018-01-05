Новый президент Либерии Веа пригласил Венгера на инаугурацию

Об этом сообщает RT со ссылкой на Mirror.

Как известно, инаугурация нового президента Либерии назначена на 22 января.

По словам Венгера, жизнь нового президента похожа на фильм. Поскольку, когда я впервые увидел его в составе "Монако", он никого не знал и чувствовал себя потерянным. Однако спустя некоторое время он сумел стать лучшим футболистом мира, а теперь - президентом страны, отметил главный тренер "Арсенала".

При этом наставник лондонцев отметил, что посетит инаугурацию в том случае, если Футбольная ассоциация Англии (FA) примет решение дисквалифицировать его.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", экс-форвард итальянского Милана Джошуа Веа победил на президентских выборах в Либерии. Сообщается, что Веа со значительным отрывом смог обогнать действующего премьер-министра страны Джозефа Бокая, который более 12 лет правил страной.