Климкин договорился о встрече в ближайшее время со своим коллегой из Норвегии

Министры договорились о встрече в ближайшее время. Как написал глава украинского дипломатического ведомства на своей страничке в социальной сети, сегодня он в телефонном разговоре поздравил новую министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде с избранием на должность.

Договорились о встрече в ближайшее время. При этом Климкин отметил, что был знаком с Серейде еще в ее бытность министром обороны Норвегии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Зигмар Габриэль отменили свою поездку, которая планировалась в четверг, 4 января, на Донбассе. Министры не смогли посетить линию разграничения из-за погодных условий.