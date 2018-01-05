05:00 05.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин договорился о встрече в ближайшее время со своим коллегой из Норвегии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг, 4 января, по телефону переговорил со своей коллегой из Норвегии Ине Эриксен Серейде.

Климкин договорился о встрече в ближайшее время со своим коллегой из Норвегии

Министры договорились о встрече в ближайшее время. Как написал глава украинского дипломатического ведомства на своей страничке в социальной сети, сегодня он в телефонном разговоре поздравил новую министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде с избранием на должность.

Договорились о встрече в ближайшее время. При этом Климкин отметил, что был знаком с Серейде еще в ее бытность министром обороны Норвегии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Зигмар Габриэль отменили свою поездку, которая планировалась в четверг, 4 января, на Донбассе. Министры не смогли посетить линию разграничения из-за погодных условий.

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