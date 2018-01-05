"Я первый президент в мире, которого осудили за помилование", - Саакашвили

Об этом Саакашвили заявил сегодня на пресс-конференции в украинской столице.

По его словам, это абсурдное обвинение для всего мира. Поэтому, если так подумать, то можно осудить любого президента государства.

При этом он назвал заговором руководства Украины и Грузии осуждение судом Тбилиси.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", бывший президент Грузии и лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Согласно следствию, Саакашвили будучи президентом Грузии, незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани.