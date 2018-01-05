19:13 05.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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"Я первый президент в мире, которого осудили за помилование", - Саакашвили

Бывший президент Грузии, а также экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили признался, что стал первым в мире лидером страны, которого на родине осуждили за помилование.

Об этом Саакашвили заявил сегодня на пресс-конференции в украинской столице.

По его словам, это абсурдное обвинение для всего мира. Поэтому, если так подумать, то можно осудить любого президента государства.

При этом он назвал заговором руководства Украины и Грузии осуждение судом Тбилиси.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", бывший президент Грузии и лидер украинского "Движения новых сил"  Михаил Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Согласно следствию, Саакашвили будучи президентом Грузии, незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани.

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