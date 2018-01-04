22:15 04.01.2018 | Политика | Новости
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В России уже зарегистрировали 65 кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации сообщила, что по состоянию на четверг, 4 января, уже приняла документы от 65-го кандидата на участие в президентских выборах.

В России уже зарегистрировали 65 кандидатов в президенты

По данным ЦИК сегодня документы подал Андрей Яцун, который выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. Среди зарегистрированных кандидатов также есть и представители партий, и телеведущие, и жена муфтия.

Вместе с те, как отметили местные СМИ, такое количество выдвиженцев обусловлена ​​желанием российских властей повысить явку на выборы.

Сначала перед регионами была поставлена ​​задача обеспечить явку на выборы более 70% избирателей. Если из них около 70% проголосует за Владимира Путина, то будет заявлено о том, что фактически прошел референдум о выражении ему народного доверия.

Сейчас регионам данная установка превратить в праздник день выборов. При этом дату выборов перенесли с апреля на март - в день аннексии Россией Крыма.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018.

Как сообщал УРА-Информ, президент России Владимир Путин 6 декабря заявил, что намерен баллотироваться на новый срок.

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