В Минюсте готовятся к новому обмену пленными

Очередная встреча, посвященная новому этапу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и сепаратистами, назначена на пятницу, 5 января.
Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.
По его словам, это очень большая работа и большой процесс, в который вовлечены много учреждений.
На пятницу Ирина Геращенко назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу. Во время которой, будет обсуждаться новый процесс возможной передачи пленных и будут готовиться документы.
По словам чиновника, после 9 января начнутся переговоры о восстановлении утраченных документов освобожденных украинцев.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в ходе обмена пленными были освобождены 14 подозреваемых в дезертирстве. Часть освобожденных украинских заложников в процессе обмена пленными являются фигурантами уголовных дел про дезертирство.