02:00 04.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Минюсте готовятся к новому обмену пленными

Очередная встреча, посвященная новому этапу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и сепаратистами, назначена на пятницу, 5 января.

В Минюсте готовятся к новому обмену пленными

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

По его словам, это очень большая работа и большой процесс, в который вовлечены много учреждений.

На пятницу Ирина Геращенко назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу. Во время которой, будет обсуждаться новый процесс возможной передачи пленных и будут готовиться документы.

По словам чиновника, после 9 января начнутся переговоры о восстановлении утраченных документов освобожденных украинцев.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в ходе обмена пленными были освобождены 14 подозреваемых в дезертирстве. Часть освобожденных украинских заложников в процессе обмена пленными являются фигурантами уголовных дел про дезертирство.

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