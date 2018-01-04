В Минюсте готовятся к новому обмену пленными

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

По его словам, это очень большая работа и большой процесс, в который вовлечены много учреждений.

На пятницу Ирина Геращенко назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу. Во время которой, будет обсуждаться новый процесс возможной передачи пленных и будут готовиться документы.

По словам чиновника, после 9 января начнутся переговоры о восстановлении утраченных документов освобожденных украинцев.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в ходе обмена пленными были освобождены 14 подозреваемых в дезертирстве. Часть освобожденных украинских заложников в процессе обмена пленными являются фигурантами уголовных дел про дезертирство.