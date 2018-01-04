16:55 04.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Путин продлил ограничение на транзит украинских товаров по территории РФ

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ, который ограничивает транзит украинских товаров из Украины через территорию РФ в Казахстан или Киргизскую Республику. 

Путин продлил ограничение на транзит украинских товаров по территории РФ

В частности, запрет продукции из Украины будет действовать еще приблизительно полгода. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на официальный портал правовой информации РФ.

Отмечается, что транзитные ограничения были продлены до 30 июня 2018 года.

"Внести в указ президента Российской Федерации от 1 января 2016 г. №1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, №1, ст.215; №27, ст.4466) изменение, заменив в пункте 4 слова "до 31 декабря 2017 г." словами "до 30 июня 2018 г.", – говорится в документе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Молдовы ратифицировало подписанное в октябре 2017 года с Украиной "Соглашение о реадмиссии" лиц, которые находятся на территории двух государств.

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