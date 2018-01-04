Президент подписал документ об усилении ответственности за неуплату алиментов

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Отмечается, что закон направлен на обеспечение выполнения решений о взыскании алиментов и позволит снизить задолженность по уплате алиментов, а также обеспечит надлежащее содержание получателей этих выплат.

Кроме того, законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Семейный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и ряд других законов.

В таком случае, законом устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, ограничение в праве управления транспортными средствами и в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием.

Также предусмотрен новый вид административного взыскания - общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении платных работ, вид которых определяет соответствующий орган местного самоуправления.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Петр Порошенко подписал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг".