Президент подписал документ об усилении ответственности за неуплату алиментов

Лидер страны Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов".
Об этом сообщается на официальном сайте президента.
Отмечается, что закон направлен на обеспечение выполнения решений о взыскании алиментов и позволит снизить задолженность по уплате алиментов, а также обеспечит надлежащее содержание получателей этих выплат.
Кроме того, законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Семейный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и ряд других законов.
В таком случае, законом устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, ограничение в праве управления транспортными средствами и в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием.
Также предусмотрен новый вид административного взыскания - общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении платных работ, вид которых определяет соответствующий орган местного самоуправления.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Петр Порошенко подписал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг".