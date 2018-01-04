06:00 04.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин и Габриэль в четверг посетят Донбасс

В четверг, 4 января, министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Германии Зигмар Габриэль отправятся на Донбасс.

Климкин и Габриэль в четверг посетят Донбасс

Как сообщил в Киеве на брифинге глава украинского дипломатического ведомства, он надеется, что у Зигмара будет очень хороший шанс все увидеть и услышать.

При этом он заверил, что подробно проинформировал главу МИД Германии о положении на Донбассе и отметил, что ситуация очень напряженная, режим прекращения огня, по факту, не соблюдается. Только за последние несколько дней было совершено более 60 обстрелов, три украинских бойцов погибли, 15 ранены, - заявил Климкин.

Напомним, федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приехал в Киев с рабочим визитом. Тут он проведет переговоры со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, после чего оба министра посетят Донбасс.

Как сообщал УРА-Информ, накануне отлет министр отметил, что конфликт на востоке Украины не является замороженным.

При этом, по его словам, конфликт выглядит пожароопасным.

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