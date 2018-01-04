Бывших сотрудников КГБ лишили статуса ветеранов Второй мировой войны

Как сообщает издание Delfi, статус участника Второй мировой войны будет присвоен гражданам Латвии. В частности тем людям, которые воевали в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР.

Также участниками Второй мировой войны не будут признаны также члены национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, сотрудники тайной полиции и служб безопасности этого режима.

Кроме того, статус участника Второй мировой войны не будет присваиваться лицам, осужденным за преступления против человечества и другие аналогичные преступления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице сотрудники Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций обезвредили авиационную бомбу време Второй мировой войны.