16:13 04.01.2018 | Политика | Новости
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Бывших сотрудников КГБ лишили статуса ветеранов Второй мировой войны

Глава государства Латвии Раймонд Вейонис подписал законопроект о статусе участника Второй мировой войны. Теперь согласно документу бывшие сотрудники КГБ, а также члены партии Гитлера лишаются соответствующего статуса.

Бывших сотрудников КГБ лишили статуса ветеранов Второй мировой войны

Как сообщает издание Delfi, статус участника Второй мировой войны будет присвоен гражданам Латвии. В частности тем людям, которые воевали в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР.

Также участниками Второй мировой войны не будут признаны также члены национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, сотрудники тайной полиции и служб безопасности этого режима.

Кроме того, статус участника Второй мировой войны не будет присваиваться лицам, осужденным за преступления против человечества и другие аналогичные преступления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице сотрудники Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций обезвредили авиационную бомбу време Второй мировой войны.

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