Бывших сотрудников КГБ лишили статуса ветеранов Второй мировой войны

Глава государства Латвии Раймонд Вейонис подписал законопроект о статусе участника Второй мировой войны. Теперь согласно документу бывшие сотрудники КГБ, а также члены партии Гитлера лишаются соответствующего статуса.
Как сообщает издание Delfi, статус участника Второй мировой войны будет присвоен гражданам Латвии. В частности тем людям, которые воевали в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР.
Также участниками Второй мировой войны не будут признаны также члены национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, сотрудники тайной полиции и служб безопасности этого режима.
Кроме того, статус участника Второй мировой войны не будет присваиваться лицам, осужденным за преступления против человечества и другие аналогичные преступления.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице сотрудники Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций обезвредили авиационную бомбу време Второй мировой войны.