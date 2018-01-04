Белый дом запретил сотрудникам использовать личные мобильные телефоны

Об этом сообщает из рейтинга Bloomberg.

По информации ведомства, такое решение принято, поскольку безопасность и неприкосновенность технологических систем Белого дома являются приоритетом администрации Трампа. Таким образом, сотрудники смогут продолжить работу на служебных устройствах.

В данный момент служащие обеспокоены тем, что в случае необходимости дети и другие члены семьи не смогут с ними связаться.

Запрета потребовал руководитель аппарата Белого дома Джон Келли из соображений безопасности: к беспроводной сети Западного крыла подключено слишком много устройств, при этом личные смартфоны недостаточно защищены от взлома, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Трамп ранее неоднократно жаловался в СМИ на утечки информации. Однако на этот раз в президентском аппарате утверждают, что решение не связано с утечками.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители в Вашингтоне назвали условие для начала прямых переговоров с Пхеньяном.