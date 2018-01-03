Суд начал рассмотрение иска Саакашвили к Миграционной службе

"Судебное заседание объявляется открытым… Начинается рассмотрение дела по существу", — сказала судья Татьяна Скочок на заседании, которое транслировали украинские телеканалы. Также прямая трансляция заседания ведется на канале политика в Facedook.

При этом Саакашвили заявил, что согласно Констиутции Украины, никто не имеет права "забирать" гражданство.

Стоит отметить, что адвокат политика ранее подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика с Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили глубоко уверен, что сотрудники Службы безопасности Украины провели экспертизу записей его переговоров с бизнесменом Сергеем Курченко без образца голоса политика.