Саакашвили предъявили данные по экспертизе его переговоров с Курченко

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Сегодня предъявили сведения так называемой экспертизы по моему разговору с Курченко", - отметил грузинский политик.

Согласно словам Саакашвили, СБУ вызывала его на допрос, чтобы сдать образец голоса. Однак, как утверждает лидер "Руха новых сил", оперативники не получили его голоса для проведения экспертизы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Экс-главу Одесской ОГА, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили разыскивают по трем уголовным статьям. Поэтому, он с сегодняшнего дня появился в базе Министерства внутренних дел Украины.

Согласно указанным на карточке данным, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили числится "пропавшим" со вторника, пятого декабря.