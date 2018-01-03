08:57 03.01.2018 | Политика | Новости
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Определены страны ставшие непостоянными членами СБ ООН

В состав Совета безопасности ООН добавилось шесть стран, которые официально стали непостоянными членами. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Определены страны ставшие непостоянными членами СБ ООН

Генеральная ассамблея выбрала такие страны, как Нидерланды, Польша, Кувейт, Перу, Кот-д’Ивуар и Экваториальная Гвинея.

Отмечено также, что Нидерланды будут членом Совета безопасности в течение года, поскольку они разделяют срок полномочий с Италией, которая работала в организации в 2017-ом.

Всем остальным странам-членам Совета безопасности срок продлен на два года.

Кстати, в состав Совета безопасности ООН входят 15 членов. Среди них - пять постоянных: Китай, Франция, Россия, Великобритания и США, которые имеют право вето.

Непостоянными членами в Совете безопасности сейчас являются Казахстан, Швеция, Боливия и Эфиопия. 31 декабря 2017 года истек срок полномочий Украины, Египта, Японии, Сенегала, Италии и Уругвая.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Генеральная ассамблея Организации объединенных наций проголосовала против решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о признании Иерусалим столицей Израиля. Резолюция, которая не имеет обязательной силы, была одобрена 128 государствами.

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