Определены страны ставшие непостоянными членами СБ ООН

Генеральная ассамблея выбрала такие страны, как Нидерланды, Польша, Кувейт, Перу, Кот-д’Ивуар и Экваториальная Гвинея.

Отмечено также, что Нидерланды будут членом Совета безопасности в течение года, поскольку они разделяют срок полномочий с Италией, которая работала в организации в 2017-ом.

Всем остальным странам-членам Совета безопасности срок продлен на два года.

Кстати, в состав Совета безопасности ООН входят 15 членов. Среди них - пять постоянных: Китай, Франция, Россия, Великобритания и США, которые имеют право вето.

Непостоянными членами в Совете безопасности сейчас являются Казахстан, Швеция, Боливия и Эфиопия. 31 декабря 2017 года истек срок полномочий Украины, Египта, Японии, Сенегала, Италии и Уругвая.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Генеральная ассамблея Организации объединенных наций проголосовала против решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о признании Иерусалим столицей Израиля. Резолюция, которая не имеет обязательной силы, была одобрена 128 государствами.