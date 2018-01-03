10:53 03.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Налог на заграничные посылки отложили на год

Ограничения на безналоговые пересылки товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях – не более трех на протяжении календарного месяца суммарной фактурной стоимостью до 150 евро вступят в силу 1 января 2019 года.

Налог на заграничные посылки отложили на год

Соответствующий закон опубликован в издании Голос Украины в среду. 3 января. Как сказан в документе начиная с четвертой посылки, такие отправления будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.

В то же время изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 500 евро и весом до 50 килограмов для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов, вступили в силу 1 января 2018 года, говорится в законопроекте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада 8 декабря приняла поправки в Налоговый кодекс, которым существенно ужесточила правила ввоза гражданами товаров из-за рубежа.

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