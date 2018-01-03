19:35 03.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Конфликт на Донбассе - актуальный и пожароопасный, - глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль глубоко уверен, что для Запада и для Германии в частности антитеррористическая операция на востоке Украины не является замороженной, а выглядит пожароопасно.

Конфликт на Донбассе - актуальный и пожароопасный, - глава МИД Германии

Об этом сообщает пресс-служба МИД Германии.

"Поездкой в Киев и в Мариуполь мы хотим показать людям в Украине: мы не бросаем вас, для нас этот конфликт не является ни замороженным, ни забытым, но очень актуальным и пожароопасным№", - отметил министр иностранных дел ФРГ заявил перед отлетом в Украину.

Также глава внешнеполитического ведомства Германии обратил внимание на то, что в прошлом году на востоке Украины был зафиксирован наибольший всплеск насилия с момента заключения Минских соглашений. В то же время он назвал вселяющими надежду знаками освобождение заложников и достижение договоренности о перемирии в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, заявил что Украина и Турция не войдут в Евросоюз, по крайней мере в ближайшее время.

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