05:30 03.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин со своим коллегой из Германии посетят Донбасс

Министр иностранных дел Украины в среду, 3 декабря, вместе со своим немецкий коллегой из Германии проведут переговоры в Киеве.

Климкин со своим коллегой из Германии посетят Донбасс

После чего министры посетят Донбасс. Как сообщает пресс-служба МИД Украины, федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сегодня приедет в Украину с рабочим визитом.

Ключевым вопросом переговоров министров станет роль ФРГ, вместе с Францией, в рамках Нормандского формата по противодействию российской агрессии. В этом плане министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах.

Климкин и Габриэль также обсудят также вопросы "динамичного и плодотворного" двустороннего сотрудничества.

Во время переговоров глав МИД двух стран также планируется подписание двустороннего Соглашения о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Украины требует от российского МИДа предоставить информацию с подтверждением факта задержания в Москве участника антитеррористической операции Олега Негоды.

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