22:55 03.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Габриэль назвал конфликт на Донбассе пожароопасным

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что конфликт на востоке Украины не является замороженным.

Габриэль назвал конфликт на Донбассе пожароопасным

При этом, по его словам, конфликт выглядит пожароопасным. Как сообщает пресс-служба МИД Германии, в среду, 3 января, накануне отлета в Киев глава ведомства отметил, что в прошлом году все стали свидетелями месяцев крупнейшего с момента подписания Минских соглашений насилия на востоке Украины.

На Донбассе все еще очень много выстрелов. В регионе еще очень много тяжелого оружия, - заявил Габриэль, добавив, что обмен пленными, который состоялся перед новогодними праздниками, а также достигнутые договоренности о перемирии в канун Рождества вселяют надежду.

Вместе с тем он отметил, что в четверг полетит в Мариуполь, чтобы показать людям в Украине, что Германия не бросаем их на произвол судьбы. Для нас этот конфликт ни заморожен, ни забыт, наоборот, он очень актуален и пожароопасный. Мы и в дальнейшем делать все для того, чтобы найти решение этого кризиса, которое бы наконец принесло мир в этот регион, - подчеркнул Габриэль.

Напомним, как сообщает УРА-Информ, программа визита министра включает политические переговоры, в частности с министром иностранных дел Павлом Климкиным и членами международной наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке Украины.

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