Габриэль назвал конфликт на Донбассе пожароопасным

При этом, по его словам, конфликт выглядит пожароопасным. Как сообщает пресс-служба МИД Германии, в среду, 3 января, накануне отлета в Киев глава ведомства отметил, что в прошлом году все стали свидетелями месяцев крупнейшего с момента подписания Минских соглашений насилия на востоке Украины.

На Донбассе все еще очень много выстрелов. В регионе еще очень много тяжелого оружия, - заявил Габриэль, добавив, что обмен пленными, который состоялся перед новогодними праздниками, а также достигнутые договоренности о перемирии в канун Рождества вселяют надежду.

Вместе с тем он отметил, что в четверг полетит в Мариуполь, чтобы показать людям в Украине, что Германия не бросаем их на произвол судьбы. Для нас этот конфликт ни заморожен, ни забыт, наоборот, он очень актуален и пожароопасный. Мы и в дальнейшем делать все для того, чтобы найти решение этого кризиса, которое бы наконец принесло мир в этот регион, - подчеркнул Габриэль.

Напомним, как сообщает УРА-Информ, программа визита министра включает политические переговоры, в частности с министром иностранных дел Павлом Климкиным и членами международной наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке Украины.