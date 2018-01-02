20:05 02.01.2018 | Политика | Новости
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В Молдове Конституционный суд приостановил полномочия президента Додона

Конституционный суд Молдовы во вторник, 2 января, временно прекратил полномочия президента страны Игоря Додона.

В Молдове Конституционный суд приостановил полномочия президента Додона

Такое решение суд принял по требованию группы депутатов от правящей коалиции. Оно обусловлено тем, что на минувшей неделе Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.

Всесте с тем, согласно закону страны, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз. В связи с чем в конце декабря депутаты от правящей коалиции обратились в КС от имени комиссии парламента по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету с запросом, в котором просили "констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное выполнение обязанностей президента председателем парламента или премьер-министром".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", включение в Конституцию Молдовы цели европейской интеграции Конституционным судом страны является нарушением "политического плюрализма" и "навязыванием идеологии". 

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