В Молдове Конституционный суд приостановил полномочия президента Додона

Такое решение суд принял по требованию группы депутатов от правящей коалиции. Оно обусловлено тем, что на минувшей неделе Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.

Всесте с тем, согласно закону страны, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз. В связи с чем в конце декабря депутаты от правящей коалиции обратились в КС от имени комиссии парламента по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету с запросом, в котором просили "констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное выполнение обязанностей президента председателем парламента или премьер-министром".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", включение в Конституцию Молдовы цели европейской интеграции Конституционным судом страны является нарушением "политического плюрализма" и "навязыванием идеологии".