09:59 02.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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С нового года Япония упростила визовые требования для украинцев

Начиная с 1 января 2018 года украинцы смогут посещать Японию по упрощенным визовым требованиям.

С нового года Япония упростила визовые требования для украинцев

Упрощение касается краткосрочных визитов в Японию. Как сообщает "Радио Свобода", по данным посольства Японии в Украине, круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания, будет расширен.

При этом срок действия виз будет увеличен с трех до пяти лет максимум. В дополнение к имеющимся одноразовым визам также вводятся многократные визы со сроком действия на три года и максимальным сроком пребывания 30 дней для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризма.

Кроме того, в случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не потребуется предоставлять документы от гаранта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 января 2018 года граждане России могут въезжать в Украину только по биометрическим паспортам или после фиксации биометрических данных на границе.

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