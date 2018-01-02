С нового года Япония упростила визовые требования для украинцев

Упрощение касается краткосрочных визитов в Японию. Как сообщает "Радио Свобода", по данным посольства Японии в Украине, круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания, будет расширен.

При этом срок действия виз будет увеличен с трех до пяти лет максимум. В дополнение к имеющимся одноразовым визам также вводятся многократные визы со сроком действия на три года и максимальным сроком пребывания 30 дней для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризма.

Кроме того, в случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не потребуется предоставлять документы от гаранта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 января 2018 года граждане России могут въезжать в Украину только по биометрическим паспортам или после фиксации биометрических данных на границе.