Румен Радев наложил вето на антикоррупционный закон Болгарии

Таким образом, глава государства вернул документ на обсуждение в Народное собрание. Как сообщает пресс-служба президента, Радев считает, что предусмотренные законом меры недостаточны для эффективного противодействия коррупции, а также отклоняются от положений конституции страны и международных договоров, участником которых является София.

Одобренный парламентом закон предусматривает, в частности, создание антикоррупционного подразделения для расследований в отношении лиц, занимающих высокие государственные должности. Планируется также усовершенствовать работу правоохранительных органов.

Вместе с тем вето президента может быть преодолено парламентом и эксперты ожидают, что так и произойдет

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчсепра Болгария заняла пост председателя Совета Евросоюза, к которому эта балканская страна присоединилась в 2007 году.