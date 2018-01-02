22:15 02.01.2018 | Политика | Новости
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Румен Радев наложил вето на антикоррупционный закон Болгарии

Президент Болгарии Румен Радев во вторник, 2 января, наложил вето на закон о борьбе с коррупцией и конфискации незаконно приобретенного имущества.

Румен Радев наложил вето на антикоррупционный закон Болгарии

Таким образом, глава государства вернул документ на обсуждение в Народное собрание. Как сообщает пресс-служба президента, Радев считает, что предусмотренные законом меры недостаточны для эффективного противодействия коррупции, а также отклоняются от положений конституции страны и международных договоров, участником которых является София.

Одобренный парламентом закон предусматривает, в частности, создание антикоррупционного подразделения для расследований в отношении лиц, занимающих высокие государственные должности. Планируется также усовершенствовать работу правоохранительных органов.

Вместе с тем вето президента может быть преодолено парламентом и эксперты ожидают, что так и произойдет

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчсепра Болгария заняла пост председателя Совета Евросоюза, к которому эта балканская страна присоединилась в 2007 году.

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