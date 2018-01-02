Румен Радев наложил вето на антикоррупционный закон Болгарии

Президент Болгарии Румен Радев во вторник, 2 января, наложил вето на закон о борьбе с коррупцией и конфискации незаконно приобретенного имущества.
Таким образом, глава государства вернул документ на обсуждение в Народное собрание. Как сообщает пресс-служба президента, Радев считает, что предусмотренные законом меры недостаточны для эффективного противодействия коррупции, а также отклоняются от положений конституции страны и международных договоров, участником которых является София.
Одобренный парламентом закон предусматривает, в частности, создание антикоррупционного подразделения для расследований в отношении лиц, занимающих высокие государственные должности. Планируется также усовершенствовать работу правоохранительных органов.
Вместе с тем вето президента может быть преодолено парламентом и эксперты ожидают, что так и произойдет
Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчсепра Болгария заняла пост председателя Совета Евросоюза, к которому эта балканская страна присоединилась в 2007 году.