Пакистан недоволен агрессивной риторикой Трампа

Об этом передает The News International.

Скандал разгорелся вокруг слова Трампа, который заявил, что финансирование Пакистана было ошибочным шагом, так как ее руководство и далее продолжает усложнять обоюдное сотрудничества и конкретно "обманывать и лукавить" с Вашингтоном. Глава МИД Пакистана Ходжа Мохаммед Асиф утверждает, что готов лично предоставить все необходимые документы и отчитаться о трате американских средств помощи. МИД Пакистана вызвал посла США в стране Дэвида Хейла, что называется "на ковер" для дачи объяснений словам Трампа.

В то же время, Асиф раскритиковал США за постоянные неудачи в Афганистане, где ситуация в борьбе с терроризмом только осложняется.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Пакистане талибы атаковали университет, три человека погибли.