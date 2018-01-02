Пакистан недоволен агрессивной риторикой Трампа

Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Абаси требует Вашингтон пояснить резкую риторику американского президента Дональда Трампа в сторону их государства.
Об этом передает The News International.
Скандал разгорелся вокруг слова Трампа, который заявил, что финансирование Пакистана было ошибочным шагом, так как ее руководство и далее продолжает усложнять обоюдное сотрудничества и конкретно "обманывать и лукавить" с Вашингтоном. Глава МИД Пакистана Ходжа Мохаммед Асиф утверждает, что готов лично предоставить все необходимые документы и отчитаться о трате американских средств помощи. МИД Пакистана вызвал посла США в стране Дэвида Хейла, что называется "на ковер" для дачи объяснений словам Трампа.
В то же время, Асиф раскритиковал США за постоянные неудачи в Афганистане, где ситуация в борьбе с терроризмом только осложняется.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Пакистане талибы атаковали университет, три человека погибли.