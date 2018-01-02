13:53 02.01.2018 | Политика | Новости
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Пакистан недоволен агрессивной риторикой Трампа

Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Абаси требует Вашингтон пояснить резкую риторику американского президента Дональда Трампа в сторону их государства.

Пакистан недоволен агрессивной риторикой Трампа

Об этом передает The News International.

Скандал разгорелся вокруг слова Трампа, который заявил, что финансирование Пакистана было ошибочным шагом, так как ее руководство и далее продолжает усложнять обоюдное сотрудничества и конкретно "обманывать и лукавить" с Вашингтоном. Глава МИД Пакистана Ходжа Мохаммед Асиф утверждает, что готов лично предоставить все необходимые документы и отчитаться о трате американских средств помощи. МИД Пакистана вызвал посла США в стране Дэвида Хейла, что называется "на ковер" для дачи объяснений словам Трампа.

В то же время, Асиф раскритиковал США за постоянные неудачи в Афганистане, где ситуация в борьбе с терроризмом только осложняется.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Пакистане талибы атаковали университет, три человека погибли.

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