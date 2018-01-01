23:00 01.01.2018 | Политика | Новости
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КС Молдовы 2 января рассмотрит запрос о временном отстранении Додона

Конституционный суд Молдовы во вторник, 2 января, рассмотрит запрос депутатов "Демократической партии" о временном отстранении Игоря Додона с поста президента.

КС Молдовы 2 января рассмотрит запрос о временном отстранении Додона

Политики обратились в суд с требованием констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента.

Свои требования демократы обосновывают повторным отказом Игоря Додона подписать указ о назначении новых членов правительства, предложенных "Демократической партией".

При этом депутаты попросили судей рассмотреть их запрос в срочном порядке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Молдовы Игорь Додон вновь отклонил кандидатуры на должности министров, предложенные премьер-министром Павлом Филипом.

Ранее спикер парламента Андриан Канду заявлял, что если президент откажется подписывать указ о назначении новых министров, правительство будет вынуждено обратиться в Конституционный суд с требованием установить временное исполнение обязанностей президента.

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