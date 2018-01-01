КС Молдовы 2 января рассмотрит запрос о временном отстранении Додона

Министры образования Украины и Молдовы провели рабочую встречу Министры образования Украины и Молдовы Лилия Гриневич и Моника Бабук договорились о создании рабочей группы по обеспечению прав национальных меньшинств на обучение на родном языке в обеих странах.

Сыну Шуфрича объявили приговор Нестору Шуфричу-младшему в четверг, 28 декабря, объявили приговор за совершенное дорожно-транспортное происшествие.

У Молдавии нет шансов на вступление в Евросоюз, - Додон Глава молдавского государства Игорь Додон практически уверенный, что у страны нет шансов на вступление в Европейский союз. В данный момент досье Молдовы находится в самом нижнем ящике забот Европы.

Киевских полицейских, которые преследовали BMW, отстранили от службы Полицейские, которые в ночь на 7 февраля в Киеве преследовали автомобиль-нарушитель, отстранены от службы на время проведения проверки.

Луценко допускает новые представления на нардепов На некоторых народных депутатов, которые сотрудничают с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением, могут быть открыты новые представления.