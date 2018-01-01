КС Молдовы 2 января рассмотрит запрос о временном отстранении Додона

Конституционный суд Молдовы во вторник, 2 января, рассмотрит запрос депутатов "Демократической партии" о временном отстранении Игоря Додона с поста президента.
Политики обратились в суд с требованием констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента.
Свои требования демократы обосновывают повторным отказом Игоря Додона подписать указ о назначении новых членов правительства, предложенных "Демократической партией".
При этом депутаты попросили судей рассмотреть их запрос в срочном порядке.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Молдовы Игорь Додон вновь отклонил кандидатуры на должности министров, предложенные премьер-министром Павлом Филипом.
Ранее спикер парламента Андриан Канду заявлял, что если президент откажется подписывать указ о назначении новых министров, правительство будет вынуждено обратиться в Конституционный суд с требованием установить временное исполнение обязанностей президента.