Ким Чен Ын поздравил с Новым Годом Лаос

Северекорейский чучхе выразил не только свою похвалу народу ЛДНР, но и отблагодарил главу государства Буннянга Волачита за его поддержку Пхеньяна в трудные для него времена. Руководство страны направило в Лаос специальное письмо, написанное лично лидером КНДР, где Ким высказался за намерение укреплять традиционные контакты между двумя странами и их народами, а также оказывать поддержку и всяческие почести в любых сферах деятельности.

Также Ким выразил свои "теплые поздравления" Лаосу перед новогодними праздниками, а лидеру государства пожелал крепкого здоровья и побед на континенте.

Все это было приурочено к 42-ой годовщине независимости страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лидер Северной Кореи призвал увеличить запасы ядерного оружия.