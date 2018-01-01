16:00 01.01.2018 | Политика | Новости
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Как сложатся взаимоотношения США и России в 2018 году

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон считает, что на сегодняшний день дипломатические отношения между Вашингтоном и Москвой очень сильно натянуты. 

Как сложатся взаимоотношения США и России в 2018 году

Об этом говорится в открытом письме Тиллерсона об итогах уходящего года, обнародованном на сайте Госдепа США.

По его словам, в Белом Доме уже давно прекратили питать иллюзию по поводу режима в Москве. Администрация теперь готова к любому варианту развития событий, так как на сегодняшний день отношения с Москвой можно назвать не просто сложными, но совершенно плохими, подчеркнул Тиллерсон. США продолжает осуждать действия Российской Федерации, которая напала на своих соседей Грузию и Украину в последнем десятилетии. В результате был нарушен порядок, сформировавшийся после Второй мировой войны.

Госсекретарь также считает, что должность Курта Волкера должна помочь восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее  Тиллерсон обсудил с Лавровым ситуацию в Украине.

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