Трамп уверен в победе над ИГИЛ в Сирии и Ирике

По его словам, на сегодняшний день войска американской коалиции освободили почти 100 процентов территории, которая ранее была под контролем террористов. На данный момент большая часть страны находится под контролем сирийских правительственных войск. Север страны контролируется курдами и ССА при поддержке Ирака. Некоторые районы Сирии удерживаются вооруженной оппозицией, которую поддерживает Анкара. Большинство нефтеносных районов находится под контролем Дамаска. Башар Ассад готов сесть за стол переговоров для начала процесса объединения страны.

"Мы добились исторических успехов в борьбе с кровавой террористической группировкой", - резюмирует Трамп.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня боевики в Восточной Гуте провели минометный обстрел пригорода Дамаска, где находится лагерь с гражданскими военными беженцами.