Статус украинских беженцев в Польше получили 56 человек

Так, только в течении 2017 года количество украинцев, которые запрашивают убежища в Варшаве сократилось с 1306 человек до 635, по сравнению с 2016 годом. Также около 128 тыс украинцев запросили в Польше разрешения на постоянное место жительства. Посольством Польши было выдано более 91 436 разрешений на работу различных типов, что на десять процентов меньше, чем в 2016 году - 103 тыс разрешений. Польское консульство выдало нашим гражданам почти один млн шенгенских и национальных виз.

В 2016 году показатель украинской миграции в соседнюю страну упали на семь-восемь процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в правительстве Польши уверены, что своими программами по приему украинских мигрантов значительно снижают напряжение с мигрантами в ЕС.