Пучдемон готов вернуться и возглавить Женералитет

По его словам, его правительство было законно избранным, а потому необходимо вернуть всех его министров, депутатов Женералитета и его самого в состав нового каталонского парламенте. Также Пучдемон заявил, что готов начать политические переговоры с Мадридом. Ранее в Каталонии прошли выборы в парламент, где большинство набрала проправительственная партия, лояльная Мадриду, однако ей придется формировать коалицию в сотрудничестве с бывшими сепаратистами.

"Как президент я требую от испанского правительства и тех, кто его поддерживает", - говорится в сообщении Пучдемона. Сейчас бывший глава региона находится в Брюсселе, ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Испании Мариано Рахой не будет встречаться с экс-главой Каталонии Карлесом Пучдемоном.