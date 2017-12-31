11:19 31.12.2017 | Политика | Новости
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Пучдемон готов вернуться и возглавить Женералитет

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон настаивает на том, чтобы Мадрид восстановил его правительство в Каталонии. Об этом передает AFP.

Пучдемон готов вернуться и возглавить Женералитет

По его словам, его правительство было законно избранным, а потому необходимо вернуть всех его министров, депутатов Женералитета и его самого в состав нового каталонского парламенте. Также Пучдемон заявил, что готов начать политические переговоры с Мадридом. Ранее в Каталонии прошли выборы в парламент, где большинство набрала проправительственная партия, лояльная Мадриду, однако ей придется формировать коалицию в сотрудничестве с бывшими сепаратистами.

"Как президент я требую от испанского правительства и тех, кто его поддерживает", - говорится в сообщении Пучдемона. Сейчас бывший глава региона находится в Брюсселе, ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Испании Мариано Рахой не будет встречаться с экс-главой Каталонии Карлесом Пучдемоном.

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