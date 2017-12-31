09:00 31.12.2017 | Политика | Новости
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Навальный не станет главным соперником Путина на грядущих выборах

Верховный суд РФ удовлетворил иск российской Центральной избирательной комиссии по запрету участия в президентских выборах Алексея Навального из-за его судимости.

Навальный не станет главным соперником Путина на грядущих выборах

Об этом в Twitter сообщил адвокат Навального Иван Жданов.

Российская общественность довольно бурно отреагировала на подобное событие в сети. Люды готовы бойкотировать данное решение отказом приходить на избирательные участки. В суде же сослались на действующее российское законодательство, которое четко запрещает лицам с судимостью подавать своб кандидатуру на пост президента России. Ранее люди по всей стране организовали акцию по сбору голосов по поддержке кандидатуры Алексея Навального, как кандидат-самовыдвиженце от общественности российских городов.

Сам Навальный покамест не прокомментировал такое решение суда.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Навальный готов продолжать свою политическую карьеру вопреки решению суда о его отстранении от президентской кампании.

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