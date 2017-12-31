13:24 31.12.2017 | Политика | Новости
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Меркель готова сформировать коалиционное правительство

Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что в начале января ей удастся сформировать стабильный состав коалиции. Об этом передает DW.

Меркель готова сформировать коалиционное правительство

По ее словам, инфоповод подвесил тему коалиционных переговоров в воздухе, еще никогда не было настолько полярных взглядов политических сил в стране. Канцлер также выступила с ежегодным новогодним обращением к немцам. В 2018 году глава государства пообещала целую программу позитивных изменений: создание новых рабочих мест, инвестирование в инновационные технологии и качественное образование для детей, экономическое выравнивание жизни простых граждан.

Меркель уверена, что новая коалиция начнет свою работу уже в начале января 2018 года, куда войдут "зеленые" и социал-демократы во главе с Шульцом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее  Меркель согласилась на союз с оппозицией для создания "большой коалиции".

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