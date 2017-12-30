12:55 30.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины назначил пожизненные стипендии медикам

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения. Соотвествующие сведения содержаться в пресс-службе администрации лидера страны.

Президент Украины назначил пожизненные стипендии медикам

Как известно, пожизненные стипендии получили 13 медиков, а вот двухлетние по меньшей мере 70 медико. Так, среди награжденных деятелей здравоохранения были работники коммунального учреждения "Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова", а также ряда медицинских учреждений городов Украины. 

В частности, в Ивано-Франковской, Черниговской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Львовской, Киевской, Ривненской, Донецкой и Тернопольской областях.

Кроме того, в числе отмеченных стипендиями оказались работники учреждений Министерства здравоохранения Украины и Национальной академии медицинских наук Украины.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада разрешила студентам с инвалидностью получать кроме академической еще и социальную стипендию.

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