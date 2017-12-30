Президент Украины назначил пожизненные стипендии медикам

Как известно, пожизненные стипендии получили 13 медиков, а вот двухлетние по меньшей мере 70 медико. Так, среди награжденных деятелей здравоохранения были работники коммунального учреждения "Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова", а также ряда медицинских учреждений городов Украины.

В частности, в Ивано-Франковской, Черниговской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Львовской, Киевской, Ривненской, Донецкой и Тернопольской областях.

Кроме того, в числе отмеченных стипендиями оказались работники учреждений Министерства здравоохранения Украины и Национальной академии медицинских наук Украины.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада разрешила студентам с инвалидностью получать кроме академической еще и социальную стипендию.