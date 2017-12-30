Порошенко продолжает игнорировать электронные петиции украинских граждан

В 2017 году на официальном сайте Президента Украины был дан ответ только на одну петицию, которая касается запрета деятельности российской социальной сети "Вконтакте".
Об этом передает официальный сайт Петра Порошенка.
Наибольшее количество голосов в этом году набрала петиция, запрещающая деятельность российской интернет-сети Вконтакте. Порошенко лично ответил на запрос о запрете социальной сети "Вконтакте". Он написал, что российский холдинг “Mail.ru Group”, в состав которого входят общества с ограниченной ответственностью “Мэйл.РУ ГРУПП”, “Вконтакте”, “Мэйл.ру Украина”, “В Контакте” активно просматривается и прослушивается российскими спецслужбами, что подрывает национальную безопасность Украины.
Кроме того, российские социальные сети активно используются для распространения "групп смерти" и пиратского контента.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинцы подготовили петицию о замене кириллицы на латиницу.