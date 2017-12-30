Порошенко подписал госбюджет-2018

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как отмечается, законопроект вступает в силу с первого января 2018 года. В частности, за принятие документа в целом проголосовали 273 депутата.

По словам Порошенко, доходы государственного бюджета на 2018 год определены в сумме 917,9 млрд грн, расходы - на уровне 991,7 млрд грн.

Предельный объем дефицита госбюджета в 2018 году предлагается предусмотреть в размере 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП, что соответствует программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Таким образом, предельный объем госдолга установлен в размере 1 трлн 999,3 млрд грн грн, что будет составлять 60% ВВП. При этом плановые объемы государственных гарантий определены на уровне 24 млрд грн. А вот поступления от приватизации прогнозируется в объеме 21,3 млрд грн.

Также был повышен размер прожиточного минимума – он вырастет на 9%, и минимальной заработной платы – на 16,3%. Расходы на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, временной помощи детям и пособия по уходу за инвалидом I или II группы предусмотрены в сумме 59,9 млрд грн.

На льготы и жилищные субсидии населению по оплате жилищно-коммунальных услуг в бюджете предусмотрено 71 млрд грн. Объем образовательной субвенции учтен в сумме 61,7 млрд грн, медицинской субвенции – 57,4 млрд грн.

Вместе с тем в 2018 году планируется создание государственного дорожного фонда с объемом расходов в 32,9 млрд грн, а всего на развитие дорог предусмотрено направить 47,7 млрд грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в четверг, 28 декабря, подписал законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".