Между Хорватией и Словенией разгорелся территориальный конфликт

Так, ховатские правоохранители взяли часть Пиранского задива под свой контроль. Ежедневно полиция сопровождает хорватские рыболовные лодки и судна в этих водах. И хотя словенские пограничники и полиция имеет полное право остановить продвижение лодок, но они пока не вмешиваются в этот процесс, дабы намеренно не усугублять ситуацию. Правительство Словении даже поменяло свое законодательство для взятие контроля над этим участком акватории. Руководство Хорватии наотрез отказалось выполнять распоряжение суда Гааги.

"Страна, которая не знает, где ее границы, не может быть частью Шенгена", - уверенно говорит премьер-министр страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Словении прошли президентские выборы, лидер лидирующей партии Борут Пахор заявил, что будет продолжать отстаивать позиции принадлежности Пиранского залива за Словенией.