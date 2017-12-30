Мэттис считает выдачу Украине летального вооружения положительным решением Вашингтона

Об этом передает Голос Америки.

Хозяин Пентагона уверен, что такое вооружение будет сдерживать всех возможных врагов Украины, однако пока никто не будет пытаться проводить эскалацию конфликта на Донбассе, эффект от воздействия оружия будет незаметен. Мэттис еще раз подтвердил, что военная роль Соединенных Штатов Америки в Украине не будет меняться. В этом солидрен и американский президент Дональд Трамп. Военная поддержка Вашингтона не будет продолжать эволюционировать, однако мы рассматриваем вариант взаимоотношений Украины в рамках НАТО.

Для этого Киеву еще нужно подготовить армию в соответствии со стандартами НАТО.

"Это должно быть решение народа Украины", - отметил Мэттис.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Мэттис пообещал не выпускать КНДР из поля зрения.