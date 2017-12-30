Лукашенко желает Украине скорейшего окончания войны на Донбассе

По его словам, нужно как можно быстрее локализировать этот конфликт и начать процесс деэскалации, дабы минимизировать количество жертв. Лукашенко также поддержали инициативу Киева и Совбеза начать ввод на территории Донбасса миротворческой миссии. Президент готов сделать все, что украинцы наконец-то зажили "по-людски" и над их головами светило мирное небо. Минск готов прилагать все усилия, чтобы быть медиатором для ускорения урегулирования конфликта на Донбассе.

"Мы не просто соседи - мы родные, братья. Мы переживаем за Украину", - говорит белорусский гарант.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правительство Беларуси официально ввело в оборот цифровые валюты и токены, соответствующее положение закреплено в подписанном президенте декрете "О развитии цифровой экономики".