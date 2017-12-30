Лукашенко желает Украине скорейшего окончания войны на Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что война на востоке Украины скоро закончится. Об этом он сообщил во время посещения Минского городского клинического онкологического диспансера.
По его словам, нужно как можно быстрее локализировать этот конфликт и начать процесс деэскалации, дабы минимизировать количество жертв. Лукашенко также поддержали инициативу Киева и Совбеза начать ввод на территории Донбасса миротворческой миссии. Президент готов сделать все, что украинцы наконец-то зажили "по-людски" и над их головами светило мирное небо. Минск готов прилагать все усилия, чтобы быть медиатором для ускорения урегулирования конфликта на Донбассе.
"Мы не просто соседи - мы родные, братья. Мы переживаем за Украину", - говорит белорусский гарант.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правительство Беларуси официально ввело в оборот цифровые валюты и токены, соответствующее положение закреплено в подписанном президенте декрете "О развитии цифровой экономики".