12:34 30.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Дуда одобрил строительство забора на границе с Украиной

Глава польского государства Анджей Дуда подписал закон о борьбе против африканской чумы свиней, который предусматривает, в частности, строительство забора на границе с Беларусью и Украиной.

Дуда одобрил строительство забора на границе с Украиной

Об этом сообщает Укринформ. 

По словам Дуды, данный законопроект подразумевает строительство забора на границе Польши с Украиной и Беларусью. Заграждения от диких животных установят вдоль скоростных автодорог возле границы.

"Длина забора составит более 1 тыс км. Это будет ограждение, подобное ограждениям вдоль автодорог и будет построено непосредственно возле границы", - подчеркнул президент.

Также документом вносятся изменения в закон об охоте в Польше в части порядка получения разрешений на отстрел диких кабанов на охраняемых территориях. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вспышка АЧС в Венгрии может стать причиной сокращения на 60-70% экспорта. 

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