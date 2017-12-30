Дуда одобрил строительство забора на границе с Украиной

Глава польского государства Анджей Дуда подписал закон о борьбе против африканской чумы свиней, который предусматривает, в частности, строительство забора на границе с Беларусью и Украиной.
Об этом сообщает Укринформ.
По словам Дуды, данный законопроект подразумевает строительство забора на границе Польши с Украиной и Беларусью. Заграждения от диких животных установят вдоль скоростных автодорог возле границы.
"Длина забора составит более 1 тыс км. Это будет ограждение, подобное ограждениям вдоль автодорог и будет построено непосредственно возле границы", - подчеркнул президент.
Также документом вносятся изменения в закон об охоте в Польше в части порядка получения разрешений на отстрел диких кабанов на охраняемых территориях.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вспышка АЧС в Венгрии может стать причиной сокращения на 60-70% экспорта.