Дуда одобрил строительство забора на границе с Украиной

Об этом сообщает Укринформ.

По словам Дуды, данный законопроект подразумевает строительство забора на границе Польши с Украиной и Беларусью. Заграждения от диких животных установят вдоль скоростных автодорог возле границы.

"Длина забора составит более 1 тыс км. Это будет ограждение, подобное ограждениям вдоль автодорог и будет построено непосредственно возле границы", - подчеркнул президент.

Также документом вносятся изменения в закон об охоте в Польше в части порядка получения разрешений на отстрел диких кабанов на охраняемых территориях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вспышка АЧС в Венгрии может стать причиной сокращения на 60-70% экспорта.