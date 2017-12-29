Трасса Одесса-Рени заработает в 2018 году, - Порошенко

По его словам, это станет новым "шелковым путем" между Украиной и Румынией, что позволит увеличить товарооборот в несколько раз, а также повысить уровень экономического сотрудничества. Автодорога М-15 от города Одесса до Рени будет иметь длинну в 290 км и будет оборудована тремя полосами движения по обе стороны дороги. Общая ширина дороги составит 15 метров. Порошенко также отметил, что строительство трассы поможет повысить экономическую активность по обе стороны границы.

Новые заправочные станции, закусочные, гостиницы и другие развлекательные комплексы смогут начать размещаться уже летом 2018 года, резюмирует украинский гарант.

Как сообщалось в "УРА-Информ", часть Большой Окружной достроят до конца 2018 года.