05:00 29.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Решение Трампа может побудить другие страны НАТО поставлять оружие Украине

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко рассказал, что совсем недавно администрация американского президента Дональда Трампа согласилась поставлять оборонительное оружие в нашу страну. Таким образом, это может побудить другие страны НАТО активнее оказывать военную помощь.

Решение Трампа может побудить другие страны НАТО поставлять оружие Украине

Об этом сообщает "Укринформ". 

По словам Пристайко, такое решение Трампа о начале поставок оборонительного оружия заключается в ограниченном экспорте в Украину определенных вооружений и деталей, а не в массовых поставках.

"Мы давно должны были получить помощь, включая противотанковые и противовоздушные комплексы. Но каждое государство индивидуально и, соответственно, альянс, как их объединение, по разным причинам все еще не может решиться на этот шаг", - отметил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пять европейских стран поставляют в нашу страну  летальное оружие. Так, из стран Европы в Украину поступают ВОГ-17 и ВОГ-25, боеприпасы для гранатометов, некоторые артиллерийские припасы (100 мм и 152 мм).

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