Президент подписал закон о сельской медицине

Об этом президент сообщил на своей странице в Twitter.

Соответствующий документ предусматривает установить систему стимулов для привлечения квалифицированных специалистов к работе в сельской местности.

А именно обеспечивать работников жильем и служебным транспортом, а также возможностью получения образования и повышения квалификации.

Новый механизм финансирования вводится постепенно, на первичном уровне уже с 2018 по 2020 год. Также закон предусматривает создание электронной системы здравоохранения, обеспечивающей автоматизацию ведения учета медуслуг и управления мединформацией.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинский парламент поддержал внедрение в селах телемедицины. Парламентарии 280 голосами поддержали соответствующий законопроект. Согласно данному закону – должно произойти внедрение современных технологий по медобслуживанию в селах, в т.ч. с применением телемедицины, особенно если расстояние является критическим фактором для оказания помощи.