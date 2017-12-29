01:00 29.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100182963:nastya

Президент подписал закон о сельской медицине

Глава государства Петр Порошенко подписал законопроект "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности".

Президент подписал закон о сельской медицине

Об этом президент сообщил на своей странице в Twitter.

Соответствующий документ предусматривает установить систему стимулов для привлечения квалифицированных специалистов к работе в сельской местности.

А именно обеспечивать работников жильем и служебным транспортом, а также возможностью получения образования и повышения квалификации.

Новый механизм финансирования вводится постепенно, на первичном уровне уже с 2018 по 2020 год. Также закон предусматривает создание электронной системы здравоохранения, обеспечивающей автоматизацию ведения учета медуслуг и управления мединформацией.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинский парламент поддержал внедрение в селах телемедицины. Парламентарии 280 голосами поддержали соответствующий законопроект. Согласно данному закону – должно произойти внедрение современных технологий по медобслуживанию в селах, в т.ч. с применением телемедицины, особенно если расстояние является критическим фактором для оказания помощи.

Поделиться
Читайте также:
 
Полузащитник "МЮ" хочет вернуться в "Боруссию" Д Украина договорилась о экспорте продуктов с Саудовской Аравией Для реабилитации инвалидов в 2017 году выделено 1,6 миллиарда гривен Решение Трампа может побудить другие страны НАТО поставлять оружие Украине
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив