В аннексированном Крыму практически не осталось украинских школ, - Минкульт

По мнению Нищука, из-за того, что в Крыму не осталось украинских школ свидетельствует в первую очередь прямому нарушению прав. В частности, религиозных организаций и конфессий. Поэтому, в аннексированном Крыму происходит циничное нарушение всех прав.

"На получение и сохранение нашего культурного наследия, мирового наследия, нарушение прав человека, нарушение прав всех этнических меньшинств, которые должны развиваться", - отметил министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральная ассамблея Организации объединенных наций приняла резолюцию по оккупированному Российской Федерацией полуострову Крым. Этот документ - самый сильный из всех ранее принятых. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается.