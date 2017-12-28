06:00 28.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В аннексированном Крыму практически не осталось украинских школ, - Минкульт

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что в оккупированном Россией Крыму почти не осталось школ с украинским языком обучения. Соответствующие заявление он сделал во время международной конференции "Крым 2014-2017: аннексированная культура".

В аннексированном Крыму практически не осталось украинских школ, - Минкульт

По мнению Нищука, из-за того, что в Крыму не осталось украинских школ свидетельствует в первую очередь прямому нарушению прав. В частности, религиозных организаций и конфессий. Поэтому, в аннексированном Крыму происходит циничное нарушение всех прав.

"На получение и сохранение нашего культурного наследия, мирового наследия, нарушение прав человека, нарушение прав всех этнических меньшинств, которые должны развиваться", - отметил министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральная ассамблея Организации объединенных наций приняла резолюцию по оккупированному Российской Федерацией полуострову Крым. Этот документ - самый сильный из всех ранее принятых. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается.

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