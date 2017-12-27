Законопроект о приватизации будет рассмотрен одним из первых в новом году, - Парубий

Он букет рассмотрен одним из первым. Об этом в среду, 27 декабря, в интервью украинским телеканалам заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Вместе с тем глава парламента отметил, что решение парламента о цели вступления в НАТО было одним из важнейших в 2017 году. Образовательная, медицинская, пенсионная и начало избирательной реформы - также среди главных решений парламента 2017 года, - подчеркнул Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 декабря Фонд государственного имущества утвердил перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2018 году. В список входит около ста объектов, которые по классификации относятся к группе В, Г, Е.

В частности, в перечень входит ряд энергетических компаний, а именно, "Сумыхимпром", Львовский завод "Автопогрузчик", "Оснастка", "Криворожская теплоцентраль", "Львовская угольная компания", "Запорожский титано-магниевый комбинат" и другие.