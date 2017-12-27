Кабмин уволил замминистра внутренних дел Дееву

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Отметим, что Кабинет министров Украины назначил Дееву заместителем министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции 11 ноября 2016 года.

По словам вице-премьера Павла Розенко, до этого времени она была советником министра внутренних дел Арсена Авакова на общественных началах. При этом вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко неоднократно заявляла, что назначение замминистра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции прошло с нарушением процедуры.

В то время как совсем недавно в заявлении Авакова сообщалось о том, что назначение Деевой прошло с учетом собеседований и проведений спецпроверки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины утвердил структуру Государственного бюро расследований. ГБР будет состоять из Центрального аппарата, семь территориальных управлений, Академии и Научно-исследовательского института.