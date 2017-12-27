15:49 27.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин уволил замминистра внутренних дел Дееву

Председатели украинского правительства приняли решение уволить заместителя главы Министерства внутренних дел (МВД) по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву. Такое решение было принято на заседании правительства 27 декабря

Кабмин уволил замминистра внутренних дел Дееву

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Отметим, что Кабинет министров Украины назначил Дееву заместителем министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции 11 ноября 2016 года.

По словам вице-премьера Павла Розенко, до этого времени она была советником министра внутренних дел Арсена Авакова на общественных началах. При этом вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко неоднократно заявляла, что назначение замминистра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции прошло с нарушением процедуры.

В то время как совсем недавно в заявлении Авакова сообщалось о том, что назначение Деевой прошло с учетом собеседований и проведений спецпроверки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины утвердил структуру Государственного бюро расследований. ГБР будет состоять из Центрального аппарата, семь территориальных управлений, Академии и Научно-исследовательского института.

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